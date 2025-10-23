30 Millionen-Dollar Luxus: So lebt Ellen DeGeneres in den Cotswolds

Rund 20 Jahre lang erschien Ellen DeGeneres fast jeden Nachmittag auf den Fernsehbildschirmen der USA. Inzwischen lebt sie in England. Nach dem Aus ihrer langjährigen Talkshow hat die US-Amerikanerin dem Rampenlicht den Rücken gekehrt und ist in die bei Promis beliebte Region Cotswolds in Großbritannien gezogen. "Ellen war Anfang Oktober in England auf Wohnungssuche", sagte eine Quelle im November 2024 gegenüber People. "Am Ende fand sie ein Haus, das ihr gefiel, und sie kaufte es kurz darauf." So lebt Ellen DeGeneres in den Costwolds Seitdem durften ihre Fans auf Instagram schon manch Blick auf Ellens neues Leben fernab des Medienrummels erhaschen. So zeigte sich die ehemalige Talkshow-Ikone im Mai beim Rasenmähen. Nun gewährte Ellen DeGeneres ihren Followern auch Einblicke in ihr britisches Landhaus, welches sie mit ihrer Ehefrau, Schauspielerin Portia Rossi, bewohnt.

Ellen filmte ihre Hunde beim Herumtollen im Inneren des Hauses und teilte davon Videos auf Instagram. Darin ist unter anderem zu sehen, dass Küche, Esszimmer und Wohnzimmer einen offenen Wohnraum bilden. Ein langer Tisch mit Glastichplatte ist mit allerhand Designer-Stücken dekoriert, während der Esstisch Sitzplätze für acht Personen bietet. Das Interieur des Hauses ist in Elfenbein-, Beige- und Grautönen gehalten. Weitläufige Teppiche sind farblich perfekt auf die Sitzgarnitur abgestimmt. Außerdem wurden Bücher über Afrika, Innenarchitektur und Kunstwerke sowie eine Pferdeskulptur in DeGeneres' und Rossis Heim entdeckt. Raumhohe Fenster bieten einen großzügigen Blick auf den Garten.