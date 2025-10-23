30 Millionen-Dollar Luxus: So lebt Ellen DeGeneres in den Cotswolds
Rund 20 Jahre lang erschien Ellen DeGeneres fast jeden Nachmittag auf den Fernsehbildschirmen der USA. Inzwischen lebt sie in England. Nach dem Aus ihrer langjährigen Talkshow hat die US-Amerikanerin dem Rampenlicht den Rücken gekehrt und ist in die bei Promis beliebte Region Cotswolds in Großbritannien gezogen. "Ellen war Anfang Oktober in England auf Wohnungssuche", sagte eine Quelle im November 2024 gegenüber People. "Am Ende fand sie ein Haus, das ihr gefiel, und sie kaufte es kurz darauf."
Seitdem durften ihre Fans auf Instagram schon manch Blick auf Ellens neues Leben fernab des Medienrummels erhaschen. So zeigte sich die ehemalige Talkshow-Ikone im Mai beim Rasenmähen.
Nun gewährte Ellen DeGeneres ihren Followern auch Einblicke in ihr britisches Landhaus, welches sie mit ihrer Ehefrau, Schauspielerin Portia Rossi, bewohnt.
Ellen filmte ihre Hunde beim Herumtollen im Inneren des Hauses und teilte davon Videos auf Instagram. Darin ist unter anderem zu sehen, dass Küche, Esszimmer und Wohnzimmer einen offenen Wohnraum bilden.
Ein langer Tisch mit Glastichplatte ist mit allerhand Designer-Stücken dekoriert, während der Esstisch Sitzplätze für acht Personen bietet. Das Interieur des Hauses ist in Elfenbein-, Beige- und Grautönen gehalten. Weitläufige Teppiche sind farblich perfekt auf die Sitzgarnitur abgestimmt.
Außerdem wurden Bücher über Afrika, Innenarchitektur und Kunstwerke sowie eine Pferdeskulptur in DeGeneres' und Rossis Heim entdeckt.
Raumhohe Fenster bieten einen großzügigen Blick auf den Garten.
Laut Daily Mail soll der Wert der Immobilie, in die sich Ellen so verliebt hat, dass sie sie zu ihrem Eigentum machte, auf rund 30 Millionen US-Dollar geschätzt werden.
Bis sie in ihr Traumhaus einziehen konnte, soll sie zuvor ein anderes Anwesen gekauft und renoviert haben. Nach Überschwemmungen entschieden sich DeGeneres und Rossi aber, das Haus wieder zu verkaufen.
Dann erwarb das Paar ein neues, moderneres Haus, welches sich auf einem Hügel am Rande eines Dorfes in Oxfordshire befindet und das sie nun bewohnen.
"Als wir beschlossen, dauerhaft hier zu leben, wussten wir, dass Portia nicht ohne ihre Pferde leben konnte. Wir brauchten ein Haus mit Pferdestall und Weiden für sie", sagte DeGeneres kürzlich.
Oxfordshire in den atemberaubenden Cotswolds liegt in der Nähe von London und Oxford. Laut Daily Mail haben DeGeneres und Rossi hier viele prominente Nachbarn haben. Zu den Stars mit Immobilien in den Cotswolds gehören unter anderem David und Victoria Beckham, Kate Moss, Patrick Stewart, Elizabeth Hurley, Jeremy Clarkson und Damien Hirst.
