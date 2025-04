Elijah Wood hat mit "Herr der Ringe"-Gehalt nicht ausgesorgt

Die Rolle seines Lebens trägt Elijah Wood an der Hüfte. Das Tattoo in elbischer Sprache bedeutet "Neun" - in Anspielung auf die neun Gefährten in der spektakulären "Herr der Ringe"-Verfilmung, bei der er ab 2001 die Hauptrolle des Hobbits Frodo spielte.

Die anderen Darsteller haben das gleiche Mal auf der Haut. Aber kaum ein Schauspieler oder eine Schauspielerin ist so eng mit seiner Figur verbunden wie Elijah mit Frodo. Die Rolle prägte ihn so sehr wie er sie - auch wenn die Gage eigenen Angaben zufolge nicht besonders hoch war.

Er scheint es mit Fassung zu nehmen. Gelassenheit ist eine der Eigenschaften, die ihn im echten Leben ausmacht: Als sich "Herr der Ringe"-Kollege Dominic Monaghan (der Hobbit Merry) in einem Telefon-Interview einmal als deutscher Reporter ausgab und Wood mit allerhand dummen und anmaßenden Fragen reinlegte, war aus dem Filmstar nur ein ungläubiges Lachen herauszubekommen - kein Wutanfall, keine Genervtheit, keine Arroganz.

Dem Business Insider verriet Wood, dass das für ihn verständlich gewesen sei. "Weil wir nicht einen Film drehten und dann den Vertrag für den nächsten neu verhandelten, war es nicht die Art von lukrativem Szenario, bei dem man sich für den Rest seines Lebens ausruhen konnte", so Wood. Regisseur Peter Jackson sei damit, die Filme der Triologie gleichzeitig zu drehen, ein "echtes Risiko" eingegangen.

Blanchett: "Es gab kostenlose Sandwiches"

Auch Hollywoodstar Cate Blanchett, die in "Herr der Ringe" als Elben-Königin zu sehen war, verriet 2024 in der Show von US-Talkmaster Andy Cohen, dass sich gerade diese - eine ihrer bekanntesten Rollen - auf ihrem Konto nicht bemerkbar gemacht hat. Cohen wollte von der Schauspielerin wissen, welcher Film ihr den "größten Gehaltsscheck" einbrachte, und nahm an, dass es sich eben um "Herr der Ringe" handeln müsse.

"Machst du Witze?", entgegnete Blanchett. "Es gab kostenlose Sandwiches und ich durfte meine Ohren(prothesen) behalten." Frauen würden in der Branche generell "nicht so viel Geld, wie man denkt" erhalten. "Niemand wurde für diesen Film bezahlt", verriet sie. Sie habe einfach "mit dem Kerl arbeiten wollen, der 'Braindead' gemacht hat", so Blanchett. Der Gruselfilm "Braindead" stammt auch von Regisseur Peter Jackson.

Dass Elijah Wood sein Hobbit-Film-Ego wohl niemals ganz loswerden wird, zeigt sich immer wieder. So gründete er zusammen mit seinem Freund Zach Cowie das DJ-Duo "Wooden Wisdom" - der Name setzte sich aber nicht bei allen Fans durch: Der amerikanische Late-Night-Talker Seth Meyers griff die Gerüchte im Internet auf, sein DJ-Name sei "DJ Frodo". "So falsch" und "verrückt", antwortete Wood. Wer auf eine Party zu "DJ Frodo" gehen würde, hätte wohl zu viele Pilze aus Mittelerde gegessen.