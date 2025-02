Ein Stich ins Herz von Demi Moore? Ex Daniel Humm feiert seine Verlobung

Während sich Demi Moore derzeit für ihre schauspielerische Leistung in "The Substance" feiern lässt, schwebt ihr letzter Partner Starkoch Daniel Humm privat auf Wolke Sieben.

Nach vielen Jahren als Single hatte Moore 2022 einen Beziehungsanlauf mit Humm gestartet. Nach längeren Spekulationen um eine Liaison, zeigten sich die beiden schließlich auch in der Öffentlichkeit als Paar. Sie präsentierten sich erstmals gemeinsam im März 2022 bei der Pariser Fashion Week. Die Romanze sollte aber nicht lange andauern. Bereits November desselben Jahres erfuhr US Weekly aus dem Umfeld des Ex-Paares, dass es sich getrennt habe.

Demi Moores Ex-Freund Daniel Humm hat sich verlobt

Moore gilt seit dem Liebes-Au offiziell als Single - auch wenn kürzlich Spekulationen um eine mögliche Romanze mit Andrew Garfield die Runde machten.

Daniel Humm hingegen hat bereits eine neue Liebe gefunden. Im September des vergangenen Jahres hatte er sich erstmals mit Schauspielerin Annabelle Dexter-Jones gezeigt. Schon jetzt wagt das Paar den nächsten Schritt. Auf Instagram gab Humm jetzt die Verlobung bekannt.

"Wenn man es weiß, weiß man es. Bei dir war es so offensichtlich @princesssummerfall. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass es so jemand Besonderes gibt, und du hast mir gezeigt, was wahre Liebe ist", schrieb er unter gemeinsame Fotos.

"Gemeinsam werden wir für immer auf dieser Reise sein. Ich liebe dich", fügte der 48-Jährige hinzu."