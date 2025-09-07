Bruce Willis' Ehefrau Emma Heming Willis hat kürzlich in einem TV-Interview über den Gesundheitszustand des 70-jährigen Hollywoodstars gesprochen. "Bruce ist insgesamt wirklich bei guter Gesundheit, wissen Sie. Es ist nur sein Gehirn, das ihn im Stich lässt", sagte die 47-Jährige dem US-Sender ABC. Die Sprache gehe verloren. Auf die Frage, ob es Tage gebe, an denen ihr Mann so sei wie früher, sagte sie: "Nicht Tage, aber wir bekommen Momente." Zum Beispiel, wenn er lacht. "Und manchmal sieht man dieses Funkeln in seinen Augen oder dieses Grinsen, und dann bin ich einfach wie verzaubert." Allerdings seien diese Momente schnell wieder vorbei. "Es ist schwer", sagte sie unter Tränen. "Aber ich bin dankbar. Ich bin dankbar, dass mein Mann immer noch so sehr da ist." Demenz-Erkrankung beendete 2022 Willis' Karriere 2022 hatte die Familie mitgeteilt, dass Willis sich krankheitsbedingt aus dem Filmgeschäft zurückziehen würde. Er leide an einer Aphasie, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtige, hieß es zunächst. 2023 folgte eine genauere Diagnose: Frontotemporale Demenz (FTD), bei der Nervenzellen zunächst im Stirn- und Schläfenbereich des Gehirns abgebaut werden. Dabei handelt es sich um eine seltene, schnell fortschreitende und nicht heilbare Erkrankung.

"Unsere Beziehung begann sich zu verändern" Dem US-People-Magazin erzählte Heming Willis, dass sie zunächst an Beziehungsprobleme dachte, als sich ihr Mann zu verändern begann. "FTD schreit nicht, es flüstert". Es sei "schwer zu sagen, wo Bruce aufgehört hat und wo seine Krankheit eingesetzt hat. Ich bemerkte, dass sein Stottern wieder auftrat, aber ich hätte nie im Leben gedacht, dass dies ein Symptom von FTD sein könnte. Unsere Gespräche passten nicht mehr wirklich zusammen, und unsere Beziehung begann sich zu verändern". Willis' Rückzug irritierte sie: "Ich dachte, es läge an mir; dass ich etwas tue, das in unserer Ehe nicht mehr passt", so seine Frau. "Es ist, als würde man mit dem Kopf gegen eine Wand rennen. Man fragt sich nur: 'Woher kommen diese Missverständnisse? Was passiert in unserer Beziehung?'"

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/ROBYN BECK Emma Heming Willis

Sie kenne mehrere Paare, bei denen es ähnlich war, Heming Willis im People-Gespräch. "Ich habe von so vielen anderen Paaren gehört, die das Gleiche durchgemacht haben; dass sie es einfach nicht verstehen können und denken, es sei ein Eheproblem, aber tatsächlich ist es ein Symptom einer Krankheit", sagte sie. Mit der Diagnose verschwand der Frust. "Es war eine Erleichterung zu verstehen: 'Oh, okay, das lag nicht an meinem Mann, sondern daran, dass diese Krankheit Teile seines Gehirns beeinträchtigte'", schilderte Heming Willis. "Als ich das hörte, wurde ich weicher."