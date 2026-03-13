Ed Sheeran spricht über Krebserkrankung seiner Frau

Gute Nachrichten aus dem Hause Sheeran: Die Ehefrau des britischen Superstars Ed Sheeran, Cherry Seaborn, hat ihre Krebserkrankung offenbar überwunden. Im Podcast "Friends Keep Secrets" äußerte sich der Sänger zu ihrem Gesundheitszustand und erklärte: "Es geht ihr gut." Seaborn habe die erforderliche Operation erfolgreich hinter sich gebracht, so Sheeran weiter. Die Diagnose kam für das Paar während einer ohnehin emotional herausfordernden Zeit. Im Jahr 2022 wurde bei Cherry Seaborn Krebs festgestellt – und das mitten in ihrer Schwangerschaft mit der zweiten gemeinsamen Tochter Jupiter. Erst nach der Geburt des Kindes sei die Operation durchgeführt worden, bei der der Tumor entfernt wurde. "Zum Glück ist alles gut gegangen", zeigte sich der Musiker im Gespräch erleichtert.

Sheeran erinnerte sich an "schlimmste Woche" seines Lebens In der Podcast-Folge gab Sheeran weitere Einblicke in die schwerste Zeit seines Lebens und sprach unter anderem über den Moment, in dem er von der Erkrankung erfuhr. "Der Tag, an dem Cherry mich anrief und mir sagte, dass sie Krebs hat, war wahrscheinlich der schlimmste Tag meines Lebens", so Sheeran. Doch die Sorgen um seine Frau waren nicht das Einzige, was den Sänger damals belastete. "Es war wohl die schlimmste Woche", blickte der 35-Jährige zurück. "Jamal starb in derselben Woche, dann ging es direkt vor Gericht. Und dann starb auch noch Shane." Damit spielte Sheeran auf den Tod zweier enger Freunde an. Jamal Edwards, ein einflussreicher Musikunternehmer, und die australische Cricket-Legende Shane Warne verstarben beide im Jahr 2022. Gleichzeitig musste der Sänger einen gerichtlichen Streit um die Urheberrechte seines Hits "Shape of You" austragen, den er am Ende gewann.