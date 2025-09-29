Ed Sheeran spricht offen über seinen neuen durchtrainierten Körper

Das möchte der "Shape of you"-Interpret nun scheinbar ändern. Derzeit sei er nicht nur in so guter Form wie noch nie, verrät er - er arbeite sogar an einem Waschbrettbauch.

"In der besten Form meines Lebens"

Sheeran war beim Radiosender Sirius XM zu Gast und sprach mit Moderator Andy Cohen über sein neues Körper- und Gesundheitsbewusstsein. Nachdem Cohen anmerkte, wie "durchtrainert" Sheeran sei, erzählte dieser: "Ich habe letztes Jahr ziemlich viel zugenommen und dachte mir: 'Ich gehe jetzt richtig ins Fitnessstudio und versuche, ein paar Kilo abzunehmen.'"

Er erarbeitete sich ein eigenes Fitnessprogramm und wollte selbst sehen, "wie weit ich damit komme". Sein Ziel sei ein Waschbrettbauch, denn solch einen habe er noch nie gehabt, gibt der 34-Jährige im Interview an. "Ich dachte mir: 'Ich werde mal sehen, ob ich das hinbekomme'". Dass sich ein Sixpack anzutrainieren schwieriger sei, als ein Sixpack zu kaufen, bemerkte auch Sheeran bald. "Ich vermassle es immer wieder, weil ich ständig unterwegs bin und mir denke: 'Ich trinke ein paar Bier', und dann ist es eben so, wie es ist." Er sei aber trotzdem zufrieden mit seinem aktuellen Körper und meinte sogar, er sei in "der besten Form meines Lebens".