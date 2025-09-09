Ed Sheeran verkündet überraschende Entscheidung
Ed Sheeran ist bekannt für seine romantischen Songs – und dafür, dass er sein Privatleben sehr privat hält. Nun erzählte der Sänger, dass er gemeinsam mit seiner Ehefrau Cherry Seaborn und den gemeinsamen Töchtern Lyra Antarctica und Jupiter Großbritannien verlassen werde. Die Familie zieht in die USA um.
Während Prominente wie Ellen DeGeneres, Richard Gere oder der aus der Serie "Suits" bekannte Schauspieler Gabriel Macht Amerika wegen US-Präsident Donald Trump den Rücken kehren, sieht Sheeran – ungeachtet der Politik – hier eine Chance für sich.
"Ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht der Einzige bin, der nach Amerika zieht", so der Sänger in einem Podcast-Gespräch mit The 2 Johnnies. Grund für den Umzug seien eine anstehende Tournee und familiäre Verpflichtungen, weshalb er sich ein "Hin- und Herpendeln" nicht vorstellen könne.
Nashville oder New York?
In einem früheren Interview verriet Sheeran, dass Nashville seine Lieblingsstadt in den USA sei. Ob er sich dort mit seiner Familie auch tatsächlich niederlassen wird, gab der Brite jedoch nicht bekannt. Allerdings kaufte er im Juli 2024 eine rund zehn Millionen Euro teure Wohnung in Brooklyn, New York, wie die Daily Mail berichtet.
Am 12. September 2025 erscheint sein neues Album "Play", mit dem der Musiker auf Tour geht – auch in Europa wird er Halt machen. Zwar nicht in Österreich, aber wer ihn unbedingt live hören möchte, hat dazu am 3. Dezember 2025 in München die Chance. Ab 2026 ist er dann in Neuseeland und Australien unterwegs.
