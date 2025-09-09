Ed Sheeran verkündet überraschende Entscheidung

Ed Sheeran ist bekannt für seine romantischen Songs – und dafür, dass er sein Privatleben sehr privat hält. Nun erzählte der Sänger, dass er gemeinsam mit seiner Ehefrau Cherry Seaborn und den gemeinsamen Töchtern Lyra Antarctica und Jupiter Großbritannien verlassen werde. Die Familie zieht in die USA um.

Während Prominente wie Ellen DeGeneres, Richard Gere oder der aus der Serie "Suits" bekannte Schauspieler Gabriel Macht Amerika wegen US-Präsident Donald Trump den Rücken kehren, sieht Sheeran – ungeachtet der Politik – hier eine Chance für sich. "Ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht der Einzige bin, der nach Amerika zieht", so der Sänger in einem Podcast-Gespräch mit The 2 Johnnies. Grund für den Umzug seien eine anstehende Tournee und familiäre Verpflichtungen, weshalb er sich ein "Hin- und Herpendeln" nicht vorstellen könne.