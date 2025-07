Ed Sheeran ist jetzt auch Maler - und seine Bilder sind leistbar

Um 900 Pfund, rund 1000 Euro, gibt's einen echten Ed Sheeran: Und der britische Popstar, der außer für seine Ohrwurm-Melodien auch für seine Bodenständigkeit und Geradlinigkeit bekannt ist, tut gar nicht erst so, als wollte er nun groß in den Kunstmarkt einsteigen und mit den Spitzen des dortigen Fachs konkurrieren. Dass seine "Cosmic Carpark Paintings" einfach abstrakte Farbaufschichtungen sind und damit ganz klar die - in den 1950er Jahren revolutionären - Malereien des US-Amerikaners Jackson Pollock nachempfinden, ist auch gar kein Geheimnis.