Graphit und Papier statt Diamanten: Kunststar Damien Hirst in Wien

In Wien gelingt das mit dem Fokus auf Hirsts Zeichnungen: Solche fertigt der Künstler, der 1988 die legendäre Ausstellung „Freeze“ organisierte und damit den Startschuss für den Hype um die sogenannten „Young British Artists“ gab, seit jeher an – obwohl seine Kunst längst in einem arbeitsteiligen Prozess entsteht.

Die Skizzen auf Schmierzetteln und Blöcken, die teils Ideen für Hirsts berühmte, in Formaldehyd eingelegte Tiere enthalten, machen aber nur einen Teil des Oeuvres aus. Hirst setzt Zeichnungen auf verschiedene Weisen ein: Neben Ideenskizzen und Entwürfen für die Werkstatt sind sie auch Dokumentationen ausgeführter Werke und denken diese jenseits praktischer Überlegungen weiter.

Dass die Schau in der Albertina modern (bis 12. 10.) ermöglicht, „anhand der Zeichnungen eine Retrospektive zu durchschreiten“, wie Kuratorin Elsy Lahner sagt, ist tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal. Der Fokus auf Papier umfährt auch das Angeberische, das Hirsts Werke oft in die Nähe von extrem hochpreisigen Modeaccessoires rückt: Den diamantbesetzten Totenkopf („For The Love of God“, übersetzt: „Um Himmels Willen“), den Hirst 2007 mit kolportierten Materialkosten von 14 Millionen Pfund ausführte, gibt’s hier nur in Bleistiftausführung.