"Durchgedreht": Flavio Briatore verliert seltene Worte über Ex Heidi Klum

Heute habe seine Verantwortung als Vater aber oberste Priorität in Briatiores Leben. Aus seiner Ehe mit der 30 Jahre jüngere Italienerin Elisabetta Gregoraci hat er den gemeinsamen Sohn Nathan Falco, der 2010 zur Welt kam. "Ich will ein gutes Vorbild für meinen Sohn sein", so Briatore, der zugibt, dass ihn Nathan Falco schon oft auf alte Fotos angesprochen habe. Das habe ihn zum Nachdenken gebracht. "Am Ende ist das ja ein Teil meines Lebens. Ich habe ein sehr, sehr glückliches Leben. Und ich habe einen tollen Sohn", so Flavio Briatore.

Seine leibliche Tochter Leni wurde 2009 von Klums damaligem Partner, Sänger Seal, adoptiert. Im Jänner 2021 erschien sie gemeinsam mit ihrer Mutter auf dem Cover der Vogue Germany und ist seitdem ebenfalls als Model tätig.

"Wir haben eine sehr gute Beziehung, wir sprechen aber nicht so oft miteinander", sagte Briatore im Jahr 2020. Über die Pläne seiner Tochter, Model zu werden, zeigte er sich damals begeistert. "Ja, eine tolle Sache", so Briatore im Gespräch mit der Zeitschrift Gala.