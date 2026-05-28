Luxushochzeit von Dua Lipa im Juni auf Sizilien: Was bis jetzt über Kleid, Gäste, Ort bekannt ist

Popstar Dua Lipa und der britische Schauspieler Callum Turner sollen ihre ursprünglich für September geplante Hochzeit überraschend vorgezogen haben. Italienischen Medienberichten zufolge soll die Trauung bereits am Wochenende vom 5. bis 7. Juni auf Sizilien stattfinden. Als möglicher Schauplatz der Feierlichkeiten gilt die barocke Villa Valguarnera in der Ortschaft Bagheria bei Palermo.

Berichten zufolge soll die Sängerin bereits in Palermo eingetroffen sein, um letzte Vorbereitungen zu treffen. Begleitet werde sie unter anderem von der italienischen Modeschöpferin Donatella Versace, die das Hochzeitskleid entworfen hat.

Auch Elton John unter den Promi-Gästen

Als Unterkunft der Gäste gilt das Luxushotel Villa Igiea in Palermo, das für das Wochenende der Hochzeit bereits vollständig ausgebucht sein soll. Erwartet werden zahlreiche prominente Gäste, darunter Elton John, Mark Ronson, Charli XCX und Olivia Dean.

Geplant sind angeblich mehrere Tage mit privaten Feiern, Bootsfahrten entlang der sizilianischen Küste und exklusiven Abendveranstaltungen. Auch Partys in Palermo seien geplant, darunter in der Galleria d'Arte Moderna sowie im historischen Palazzo Gangi. Organisiert wird das Event von der italienischen Weddingplanerin Alessandra Grillo, die bereits die Hochzeit der Modeinfluencerin Chiara Ferragni mit dem Rapper Fedez betreut hatte.