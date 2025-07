"DSDS"-Jury bestätigt: Bushido, Bohlen und Isi Glück

"Menschen mit Geschichten, mit Kämpfen, mit Herz"

Naturgemäß haben die neuen Juroren nur positive Worte für ihren neuen Job übrig und freuen sich auf die bevorstehende Aufgabe, neue Musiktalente zu finden. "In einer Zeit, in der sich alles schnell verändert, will ich helfen, echte Stimmen zu finden - Menschen mit Geschichten, mit Kämpfen, mit Herz", wird Bushido von RTL zitiert. Isi Glück wiederum hofft auf einen "Superstar", "der auch nach der Staffel auf Events auftreten und stattfinden wird".