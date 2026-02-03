Schreckmoment im Dschungel: Gil Ofarim bei Prüfung ausgerutscht
An Tag 12 des Dschungelcamps gab es einen ordentlichen Schrecken: Teilnehmer Gil Ofarim (43) ist bei der Prüfung ausgerutscht, die Challenge wurde umgehend abgebrochen.
RTL-Moderatorin Sonja Zietlow verkündete zu Beginn der Sendung: „Es hat einen Unfall gegeben.“ In einem Einspieler war zu sehen, wie Ofarim während der aktuellen Dschungelprüfung ausrutscht, seitlich zu Boden fällt und sich an den Kopf fasst.
Auch vom Krankenhaus war zunächst die Rede: Der Sender ließ über längere Zeit offen, was passiert war und wie es Gil Ofarim geht. Mehr als eine Stunde mussten die Dschungel-Fans warten, bis Moderator Jan Köppen Details nannte: Ein Krankenwagen habe den Sänger abgeholt.
Ofarim trat mit Eva Benetatou (33) zur Dschungelprüfung „Schwierige Fanggelegenheit“ an. Beide sollten schwimmende Pads hinter sich lassen, ein Stück schwimmen, einen Buzzer drücken und über einen schmalen Steg binnen Sekunden eine Plattform erreichen, um dort einen Ball zu fangen. Camp-Arzt Dr. Bob warnte: „Das hier ist wirklich anstrengend.“ Die Hindernisse seien „sehr rutschig“, „Sicherheit ist sehr wichtig“, sagte er; bei einem Sturz sollten sie ins Wasser fallen.
Bei seinem Durchgang rutschte Ofarim aus und blieb auf hartem Untergrund liegen. Helfer und Dr. Bob eilten herbei, die Prüfung wurde abgebrochen. Bei der Untersuchung gab es erste Entwarnung: Es habe es keine Auffälligkeiten gegeben, dennoch sei der 43-Jährige zum Röntgen ins Krankenhaus geschickt worden, sagte Dr. Bob. Er sei „sicher, dass es ihm gut geht“. Auch Mit-Camper Patrick Romer (30) bestätigte nach Senderangaben: „Gil geht es soweit gut.“
Gil Ofarim entschuldigt sich bei den Bürgern von Leipzig
In der zwölften Folge des Dschungelcamps hat sich der Sänger außerdem völlig überraschend zum Davidstern-Skandal geäußert und sich unter anderem bei den Bürgern der Stadt Leipzig entschuldigt. "Der Vorfall ereignete sich in Leipzig, aber der Vorfall und alles, was ich dazu sagen darf, hatte nie etwas mit der Stadt Leipzig zu tun", sagte Ofarim in der RTL-Show.
"Das hatte nie etwas mit dem Bundesland Sachsen zu tun und es sollte nie so rüberkommen. Wenn dem so ist, dann möchte ich mich entschuldigen bei den Bürgern von Leipzig."
Im Jahr 2021 machte Ofarim deutschlandweit Schlagzeilen, als er sich bei Instagram als Opfer von antisemitischen Äußerungen eines Hotelmitarbeiters darstellte. Später stellten sich diese Vorwürfe als falsch heraus; Ofarim musste seine Darstellung zurücknehmen.
