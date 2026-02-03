An Tag 12 des Dschungelcamps gab es einen ordentlichen Schrecken: Teilnehmer Gil Ofarim (43) ist bei der Prüfung ausgerutscht, die Challenge wurde umgehend abgebrochen. RTL-Moderatorin Sonja Zietlow verkündete zu Beginn der Sendung: „Es hat einen Unfall gegeben.“ In einem Einspieler war zu sehen, wie Ofarim während der aktuellen Dschungelprüfung ausrutscht, seitlich zu Boden fällt und sich an den Kopf fasst.

Gil Ofarim bei Dschungelprüfung ausgerutscht Auch vom Krankenhaus war zunächst die Rede: Der Sender ließ über längere Zeit offen, was passiert war und wie es Gil Ofarim geht. Mehr als eine Stunde mussten die Dschungel-Fans warten, bis Moderator Jan Köppen Details nannte: Ein Krankenwagen habe den Sänger abgeholt. Ofarim trat mit Eva Benetatou (33) zur Dschungelprüfung „Schwierige Fanggelegenheit“ an. Beide sollten schwimmende Pads hinter sich lassen, ein Stück schwimmen, einen Buzzer drücken und über einen schmalen Steg binnen Sekunden eine Plattform erreichen, um dort einen Ball zu fangen. Camp-Arzt Dr. Bob warnte: „Das hier ist wirklich anstrengend.“ Die Hindernisse seien „sehr rutschig“, „Sicherheit ist sehr wichtig“, sagte er; bei einem Sturz sollten sie ins Wasser fallen.

Bei seinem Durchgang rutschte Ofarim aus und blieb auf hartem Untergrund liegen. Helfer und Dr. Bob eilten herbei, die Prüfung wurde abgebrochen. Bei der Untersuchung gab es erste Entwarnung: Es habe es keine Auffälligkeiten gegeben, dennoch sei der 43-Jährige zum Röntgen ins Krankenhaus geschickt worden, sagte Dr. Bob. Er sei „sicher, dass es ihm gut geht“. Auch Mit-Camper Patrick Romer (30) bestätigte nach Senderangaben: „Gil geht es soweit gut.“