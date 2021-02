Barrymore teilt seltenes Familienfoto von ihren Töchtern

Sie selbst wurde einst als Kinderstar in Hollywood berühmt. Inzwischen ist Drew Barrymore 45 Jahre alt und Mutter von zwei bildschönen Töchtern, die aus ihrer mittlerweile geschiedenen Ehe mit Kunsthändler Will Kopelman stammen. Aus den sozialen Medien versucht der ehemalige "E.T"-Star seinen Nachwuchs aber so weit es geht rauszuhalten.

Zum Valentinstag hat die zweifache Mutter einen seltenen Einblick in ihr Familienleben gegeben. Auf Instagram teilte die Schauspielerin ein Throwback-Foto von sich, ihrem Ex-Mann und ihren beiden gemeinsamen Töchtern Frankie (6) und Olive (8). Die Familie lacht auf dem Bild in die Kamera, während sie an einem Lagerfeuer sitzt. Sie vermisse die Nähe der Familie, schrieb sie dazu. "Erinnern wir uns an die Zeiten, in denen wir nicht daran gedacht haben, einander nicht nahe zu sein", fügte sie, wohl in Anspielung auf die Corona-Pandemie, hinzu.