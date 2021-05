Drew Barrymore verrät den romantischten Moment ihres Lebens

Außerdem gab Barrymore an, nach wie vor an die berühmte Liebe auf den ersten Blick zu glauben.

"Ich weiß nicht, was es ist, aber ich glaube, dass wir von bestimmten Menschen einfach angezogen werden", so die 46-Jährige. In Zeiten von Dating-Apps sei das mit dem Verlieben schwer für sie, "weil ich in erster Linie eher auf die Persönlichkeit achte und erst danach auf das Aussehen."