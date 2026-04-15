"Teil meines Gehirns abgestorben": "Dr. Pimple Popper"-Star erlitt Schlaganfall am Set

Während der Dreharbeiten zu "Dr. Pimple Popper: Breaking Out" erlitt Sandra Lee im vergangenen November einen Schlaganfall. Mit dem Magazin People sprach die 55-Jährige nun über den dramatischen Vorfall - und welche Auswirkungen die gesundheitliche Krise auf sie hatte. "Es ist sehr belastend, sich so zu öffnen", sagte Lee kurz vor dem Start der neuen Staffel Show am 20. April, als sie erstmals über ihre fünfmonatige Leidenszeit erzählte. "Gerade als Chirurgin möchte man immer Stärke ausstrahlen." Dennoch zeigte sich Lee im People-Interview sehr vulnerabel. Sandra Lee hielt erste Schlaganfallsymptome für Hitzewallung Es war der 20. November, als Sandra Lee, die mit dem Dermatologen Jeffrey Rebish (53) verheiratet ist und mit diesem zwei erwachsene Söhne hat, erste Symptome bemerkte. "Es passierte während der Dreharbeiten", erinnerte sich Lee, die in ihrer Praxis in Upland, Kalifornien, Patienten behandelte, während die Kameras liefen. Die Dermatologin verriet, dass sie die ersten Anzeichen damals für eine harmlose Hitzewallung gehalten hatte. "Ich war komplett verschwitzt und fühlte mich nicht wie ich selbst", erinnerte sie sich.

Nach Drehschluss sei sie noch zu ihren Eltern gefahren, die in der Nähe ihrer Praxis wohnen. Am Abend begann sie, sich "sehr unruhig" zu fühlen. "Ich hatte immer wieder stechende Schmerzen in einem Bein", erzählte Lee über ein weiteres Symptom. Da sie nicht schlafen konnte, sei sie aufgestanden, um etwas zu essen. Dabei merkte sie, dass ihr das Treppensteigen schwerfiel. Am nächsten Morgen wusste sie, dass mit ihrer linken Seite etwas nicht stimmte. "Ich streckte die Hand aus, und sie sackte langsam zusammen. Ich merkte, dass ich Schwierigkeiten hatte, mich auszudrücken und deutlich zu sprechen. Ich dachte: "Habe ich einen Schlaganfall?'", erzählte Lee. "Im Grunde ist ein Teil meines Gehirns abgestorben" Ihr Vater, ebenfalls Dermatologe, habe ihr geraten, in die Notaufnahme zu fahren. Dort habe ein MRT bestätigt, dass sie tatsächlich einen ischämischen Schlaganfall erlitten hatte. "Es war ein Schock", so Lee. "Als Ärztin konnte ich natürlich nicht leugnen, dass ich undeutlich sprach und eine Körperhälfte geschwächt war, aber ich dachte: "Das ist doch nur ein Traum, oder?' Im Grunde", fügte sie hinzu, "ist ein Teil meines Gehirns abgestorben."