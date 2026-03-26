US-Model Sofia Richie, die jüngste Tochter von Sänger Lionel Richie, ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Das verkündete die 27-Jährige auf Instagram. Henry Cecil heißt demnach ihr neugeborener Sohn, der am 18. März auf die Welt kam. "Die Lieben meines Lebens", schreibt Richie zu einem Foto, das das Baby in einem blauen Body mit ihrer Tochter in einer Jeanshose und Lätzchen zeigt. Zahlreiche Fans übermittelten im Kommentarbereich Glückwünsche.

Im April 2023 hatte Richie in Südfrankreich den Musikmanager Elliot Grainge geheiratet, seitdem trägt sie den vollen Namen Sofia Richie Grainge. Im Mai 2024 wurde ihre Tochter Eloise Samantha geboren. Komplikationen nach erster Geburt Eigenen Worten zufolge hatte Richie vor Eloises Geburt unter vorzeitigen Wehen gelitten. "In der 32. Woche bin ich aufgewacht und dachte: 'Hey, ich bin aufgewacht und ich bin heute wirklich müde. Mein Rücken tut wirklich weh. Ich fühle mich ein bisschen krampfig'", berichtete sie 2024 im Podcast "She MD". Der Arzt habe daraufhin festgestellt, dass sie bereits Wehen habe. "Ich hatte wirklich Angst."