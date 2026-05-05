Die Country-Ikone Dolly Parton (80) hat eine für September geplante Konzertreihe in Las Vegas aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Die Auftritte in der Casino-Stadt im US-Bundesstaat Nevada sollten schon im vorigen Jahr stattfinden, aber damals hatte die Sängerin ("Jolene", "Nine to Five") die Show bereits wegen einer Erkrankung auf 2026 verschoben.

Sie habe "gute und eine kleine schlechte Nachricht", sagte Parton jetzt in einem Instagram-Video. Ihr Körper spreche sehr gut auf Medikamente und Behandlungen an, es gehe ihr von Tag zu Tag besser, teilte die Grammy-Preisträgerin ihren Fans mit. Doch leider werde es noch "eine kleine Weile" dauern, bis sie wieder auf der Bühne stehen könne.