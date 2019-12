Dolly Buster: Krankheit kommt Weihnachtsessen in die Quere

Sie könne aber sehr gut kochen, "vor allem tschechische Gerichte, ungarischen Gulasch oder Thai-Food", ergänzte Buster am Donnerstagabend. Nur dieses Weihnachten gebe es die Ausnahme, wenn sie daheim in Wesel feiere. "Wir sind zu sechst, mein Bruder kommt auch mit Familie." Fürs neue Jahr wünscht sich die Unternehmerin nun vor allem eines: "Gesundheit".

Dolly Buster, die als Nora Baumberger im tschechischen Prag geboren wurde, wurde als Pornodarstellerin in zahlreichen Erotikfilmen bekannt. 1996 beendete sie ihre Karriere und wechselte hinter die Kamera. Seitdem arbeitet sie als Regisseurin, Produzentin und Malerin. Der Hobbyköchin gehört das Restaurant " Buster Pasta" in Frankfurt am Main und ein weiteres in Düsseldorf.