Distanz bei "Euphoria"-Premiere: Zendaya und Sweeney heizen Gerüchte um Feindschaft an
Nach beinahe vier Jahren Pause feierte die 3. Staffel von "Euphoria" am 7. April in Los Angeles ihre Premiere. Das Verhalten von Hauptdarstellerin Zendaya und ihrer Serien-Kollegin Sydney Sweeney gab jedoch Anlass für Spekulationen.
Zendaya und Sweeney auf Distanz bei "Euphoria"-Premiere
Bereits modetechnisch wirkten die beiden wie Tag und Nacht: Zendaya entschied sich für ein tiefschwarzes, rückenfreies Neckholder-Kleid von Ashi Studio, Sweeney für ein drapiertes weißes Minikleid von Pierre Cardin in Weiß - was beide zu Blickfängern machte.
Dass sie sich nicht zusammen fotografieren ließen, heizte dabei bestehende Gerüchte weiter an, dass sie nicht gut aufeinander zu sprechen sein sollen.
Beide Schauspielerinnen posierten auf dem roten Teppich, zum Teil alleine, zum Teil mit diversen Co-Stars. Gemeinsame Fotos von Zendaya und Sweeney findet man jedoch nicht. Letztere nahm später beim Screening neben ihrem Freund, dem Musikproduzenten Scooter Braun, Platz. Über Zendaya berichtet die Daily Mail, dass sie nicht mit ihren Kollegen im Kinosaal gesehen worden sein soll.
Über die 29-Jährige heißt es, sie hätte sich von Sweeney distanziert, weil diese Donald Trump unterstützt. Die unterschiedlichen politischen Ansichten der beiden Serien-Stars sollen dazu geführt haben, dass sie nicht mehr miteinander sprechen. Bereits vor Monaten wurde über eine angebliche Fehde zwischen ihnen berichtet. Demnach hatte sich Zendaya angeblich geweigert, gemeinsam mit Sweeney Pressetermine für die dritte Staffel von "Euphoria" zu geben, nachdem diese mit ihrem kontroversen Jeans-Werbespot für American Eagle für Kritik gesorgt hatte - der von Trump gefeiert wurde.
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