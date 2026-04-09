Distanz bei "Euphoria"-Premiere: Zendaya und Sweeney heizen Gerüchte um Feindschaft an

Nach beinahe vier Jahren Pause feierte die 3. Staffel von "Euphoria" am 7. April in Los Angeles ihre Premiere. Das Verhalten von Hauptdarstellerin Zendaya und ihrer Serien-Kollegin Sydney Sweeney gab jedoch Anlass für Spekulationen.

Zendaya und Sweeney auf Distanz bei "Euphoria"-Premiere

Bereits modetechnisch wirkten die beiden wie Tag und Nacht: Zendaya entschied sich für ein tiefschwarzes, rückenfreies Neckholder-Kleid von Ashi Studio, Sweeney für ein drapiertes weißes Minikleid von Pierre Cardin in Weiß - was beide zu Blickfängern machte.

Dass sie sich nicht zusammen fotografieren ließen, heizte dabei bestehende Gerüchte weiter an, dass sie nicht gut aufeinander zu sprechen sein sollen.