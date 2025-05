Nun meldete sich "Das Supertalent"-Chefjuror Dieter Bohlen zum Wort und sagt auf Instagram, was er über das Aus "seiner" Show wirklich denkt.

"So ein Schmarrn"

In einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story gibt Bohlen unumwunden und typisch frei heraus zu: "Die Quote war echt Kacke." Trotzdem gibt er seinen 1,6 Millionen Followern (Stand: Mai 2025) zu bedenken, dass die Show "viele Leute geschaut" haben. "Im Schnitt 1,6 Mio." – mehr als beispielsweise Heidi Klums Model-Castingshow "Germany's Next Topmodel" oder Raabs bereits erwähnte Show. Sogar die ProSieben-"Könige" Joko und Klaas hätten laut Bohlen ein kleineres Publikum vor den Fernseher gelockt als "Das Supertalent".

Wieso dann also die Absetzung? "Aber die Quoten werden eben in bestimmten Altersklassen gemessen." Bohlens Meinung dazu? "So ein Schmarrn." Das unterstrich er mit einem augenzwinkernden Smiley.