Diese Promipaare wurden von Freunden verkuppelt

Meghan und Harry

Eine gemeinsame Freundin soll Harry und Meghan im Juli 2016 bei einem "Blind Date" in London miteinander verkuppelt haben. Über das geteilte Interesse an Wohltätigkeitsarbeit soll es sofort "gefunkt" haben. Am 27. November 2017gaben die beiden schließlich ihre Verlobung bekannt. In einem Interview mit der öffentlich-rechtlichen britischen Rundfunkanstalt BBC gesteht die ehemalige Schauspielerin ein, sie sei naiv gewesen in ihren Erwartungen, was es bedeute, der königlichen Familie anzugehören. Am 19. Mai 2018 dann die Hochzeit: Das Paar heiratet auf Schloss Windsor und firmiert nunmehr als Herzog und Herzogin von Sussex. Mittlerweile leben sie mit ihrem einjährigen Sohn Archie in den USA.