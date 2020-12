Die schrecklichsten Weihnachtsgeschenke der Stars

Wenn man etwas schon als "Ding“ bezeichnet, dann verheißt das meist nichts Gutes. Mimin Diane Kruger kann davon ein Liedchen singen. „Das schlimmste Geschenk, das ich je bekommen habe, war ein Weinkühler-Ding aus einem dieser Geschäfte in Amerika, das Erfindungen hat – Brookstone! Also habe ich einen Weinkühler von Brookstone bekommen, aber er ist nur für eine Flasche und du musst ihn anschließen und es dauert 45 Minuten, um eine Flasche Wein zu kühlen. Und es ist supergroß und nimmt so viel Platz ein“, erzählte sie.

Apropos Platz wegnehmen – oder besser gesagt, Staubfänger. Einen solchen hat die britische Schauspielerin und Sängerin Carmen Ejogo einmal gekriegt. "Eine Lampe aus Salz aus Salzburg. Es ist so kitschig.“

Und Mime Luke Evans kramt immer, wenn seine Mutter zu Besuch kommt, einen Porzellanfrosch hervor, den sie ihm einst – wahrscheinlich in guter Absicht – geschenkt hat.