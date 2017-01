Die neue Sucht von Kanye West

Kanye West versucht nach seiner temporären Psychose, die durch Stress und Schlafmangel ausgelöst wurde, nun Ausgleich zu finden. Der Rapper soll sich in einem wahren Fitness-Wahn befinden, wie ein Insider laut 'TMZ' verriet: "Kanye ist zuletzt 5 bis 6-mal die Woche im Fitnessstudio. Das ist ein wichtiger Teil seiner mentalen Genesung geworden, aus mehreren Gründen."

Beim Workout soll der Sänger, der vor wenigen Wochen einen Zusammenbruch erlitt, einen klaren Kopf bekommen und der Sport soll ihm helfen, besser einzuschlafen. Der Celebrity-Trainer Don Brooks, der auch schon Kim, Kourtney und Khloé Kardashian trainerte, soll sich dem angenommen haben. Angeblich soll West in seinem Zuhause und an mehreren Plätzen in der Umgebung trainieren.