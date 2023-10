Heimlich-Freundinnen Kate Moss und Demi Moore: Was das ungleiche Duo verbindet

Es war nicht das erste Mal, dass die zwei Freundinnen in farblich aufeinander abgestimmten Klamotten in der Öffentlichkeit gesichtet wurden. 2019 sind sie schon einmal von Paparazzi im Partnerlook geknipst worden, als sie sich zu einem gemeinsamen Shopping-Trip in London verabredet hatten. Die britische Sun hatte damals Fotos von dem Model und der Schauspielerin veröffentlicht, auf denen beide Khaki-Jacken tragend im Rahmen eines Einkaufsbummels in Notting Hill unterwegs waren (zu sehen hier).

➤ Lesen Sie hier mehr: Model auf Zwang: Wie verbissen Kate Moss die Karriere ihrer Tochter vorantreibt

Zur Begrüßung gab es eine herzliche Umarmung, später wurde getratscht und gelacht. Kurz: Moss und Moore schienen die Anwesenheit der jeweils anderen in vollen Zügen zu genießen.

Moss und Moore: Was das ungleiche Duo verbindet

In der Öffentlichkeit mögen sich die beiden zwar äußerst selten Seite an Seite zeigen. Tatsächlich sind die Britin und die US-Amerikanerin aber schon seit Jahren eng befreundet, auch wenn sie auf den ersten Blick wie ein ungleiches Paar erscheinen mögen.