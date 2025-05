Dick Van Dyke über den "Fluch", fast 100 Jahre alt zu sein

Die "Mary Poppins"-Filme haben das Leben von Dick Van Dyke geprägt. Mitte der 60er-Jahre wurde der US-Schauspieler in der Rolle des Rauchfangkehrers Bert in der oscarprämierten Disney-Verfilmung der Geschichte berühmt. 2018 tauchte er als einziger der Original-Darsteller in dem Nachfolge-Film "Mary Poppins' Rückkehr" für eine kurze Show-Einlage wieder auf. Bei der Premiere in L.A. legte er auf dem roten Teppich ein kleines Tänzchen hin. Am 13. Dezember wird er seinen 100. Geburtstag feiern.

Viele Freunde verloren

Ein hohes Alter bedeute aber auch, oft Abschied zu nehmen. "Ich habe viele Freunde verloren", sagte Van Dyke dem US-People-Magazin zufolge im Rahmen einer Fragerunde mit seiner Ehefrau Arlene Silver. "Er hat alle überlebt", entgegnete diese. "Das ist der Fluch, wenn man fast 100 Jahre alt ist." Van Dyke sei aber "so positiv" geblieben. "Nun, das Leben war gut zu mir. Ich kann mich nicht beklagen", räumte der Schauspieler ein.