Gitarrist Tom Kaulitz setzte sich am Mittwochabend zusammen mit Bruder Bill Kaulitz dank der gemeinsamen Sendung „Kaulitz & Kaulitz“ (Netflix) in der Kategorie „Beste Unterhaltung Reality“ durch. In derselben Sparte war auch Model Heidi Klum mit ihrer Show „Germany“s Next Topmodel“ (ProSieben) ins Rennen gegangen. Am Ende hatte sie das Nachsehen. „Vielen, vielen Dank! Wir wären so gerne da!“, erklärte Bill Kaulitz überschwänglich. Die beiden Brüder waren per Video zu der Verleihung nach Köln zugeschaltet.

Auszeichnung für Kaulitz-Brüder „Vor allem würde ich gerne mit Günther Jauch hier noch durch die Clubs ziehen!“, ergänzte Kaulitz. Jauch saß in Köln im Studio. Zwischen Albernheit und Ernsthaftigkeit Überraschend kam die Auszeichnung nicht. Die Reality-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ hat sich unter Fans mittlerweile einen gewissen Kult-Status erarbeitet. Sie begleitet die beiden Zwillinge von der Band Tokio Hotel („Durch den Monsun“) durch ihr facettenreiches Leben - etwa bei Geburtstagen, Konzerten und Geschäftsbesprechungen. Oft wird dabei herumgealbert. „Die stärksten Momente hat “Kaulitz & Kaulitz„ aber nicht zuletzt, wenn es etwas nachdenklicher und ernsthafter zugeht“, wurde beim Fernsehpreis gewürdigt.