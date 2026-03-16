Detlef D! Soost hatte mehrere Schlaganfälle

Der Choreograph Detlef D! Soost hat nach eigenen Angaben vor einer Weile mehrere Schlaganfälle erlitten. Soost (55) erzählte der Bild, wie er bei einer Rom-Reise einen Kellner übersehen habe. Zurück in Berlin habe er eine Augenuntersuchung und ein MRT machen lassen. "Es wurde festgestellt, dass ich im Bereich des Gehirns, welcher fürs Sehen zuständig ist, einen normalen und drei kleine Schlaganfälle innerhalb kürzester Zeit hatte." Nach dem Bericht war das im Jahr 2024.

Soost berichtete darin auch von Herzproblemen einige Jahre zuvor. Er sagte, auch sein Vater habe Schlaganfälle und Herzprobleme gehabt, er seit mit 62 Jahren gestorben. "Das wird bei mir nicht passieren. Ich werde 100 Jahre alt", sagte der Berliner. "So lebe ich jetzt auch."

Soost nimmt demnach mehr Rücksicht auf seinen Körper als früher. "Mein Motto war: Ramba Zamba. Ich bin eine Maschine, kann alles." Heute sage er: "Du darfst Vollgas geben in dem Moment, wo es drauf ankommt. Du darfst Dich aber auch mal wieder aufladen, das ist so wichtig."