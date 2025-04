"Werde für schrecklichen Fehler büßen": Der tiefe Fall von Haley Joel Osment

Dem früheren Kinderstar, damals 18, wurden eine 60-stündige Therapie zum Alkoholentzug und eine dreijährige Freiheitsstrafe auf Bewährung auferlegt. Er ist zwar nach wie vor in Filmen zu sehen, wirklich große Erfolge konnte er in Hollywood seitdem aber nicht feiern.

Haley Joel Osment in Skigebiet verhaftet

Am 8. April, zwei Tage vor seinem 37. Geburtstag, wurde der aus "The Sixth Sense" und "A.I." bekannte Darsteller wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen. Zudem soll er in Besitz einer verschreibungspflichtigen Droge gewesen sein.

Der Vorfall ereignete sich im Nobel-Skigebiet Mammoth Mountain in Kalifornien. Das berichtet das Promi-Portal TMZ.