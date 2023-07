Der "Sex And The City"-Star, der fast Monica in "Friends" geworden wäre

Während eines Interviews in der "The Late Late Show with James Corden" im Jahr 2021 gab Kristin Davis zu, am Casting für die Kultserie teilgenommen zu haben. Die Rolle ging aber bekanntlich schließlich an Cox.

Wie Davis von Cox' Job bei "Friends" erfuhr

Während Davis eine von vielen war, die für "Friends" in Betracht gezogen wurden, hat sie einige interessante Verbindungen zu Cox selbst. "Ich glaube, ich war eine von etwa 8.000 jungen Damen, die für Monica vorgelesen haben", sagte Davis.

Obwohl sie selbst die Rolle nicht bekommen hat, hatte sie dann aber von Cox persönlich erfahren, dass diese Monica spielen wird, als die Schauspielerin sie bat, sie zu einem Autokauf zu begleiten.

"Courteney und ich besuchten damals denselben Yoga-Kurs", verriet Davis. Und wir hingen oft zusammen ab. Der Rest von uns waren arbeitslose Schauspielerinnen, Kellnerinnen-Typen, und wir hingen nach dem Unterricht zusammen ab, und eines Tages sagte Courteney: 'Hey. Leute, wollt ihr mit mir zum Autokauf kommen?' Wir dachten: 'Wow, Auto kaufen.' Und sie sagte: 'Ich habe diese Pilotsendung gemacht. Ich fühle mich wirklich gut dabei. Ich denke, ich werde einen Porsche kaufen!' Wir sagten: 'Wow! Meint sie das ernst?' Und es war 'Friends'.", sagte Davis zu Corden.

Davis hatte Respekt vor Rolle der Charlotte

Die heute 58-jährige Davis durfte sich aber auch schon bald über einen lukrativen Job freuen, als die für die Rolle der Charlotte in "SATC" gecastet wurde - auch wenn dies zunächst mit Unsicherheit einherging.

Im Juni 2023 gab Davis im Podcast "And Just Like That...The Writers Room" an, dass sie nach dem Lesen der Drehbücher nicht glaubte, dass sie für die Rolle gut geeignet sei.