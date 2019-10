Der Mann, der "Crocodile Dundee" war - Paul Hogan wird 80

Der Mann war durchaus fleißig in seiner Karriere. Eine eigene Fernsehshow mit 60 Folgen, ein paar Drehbücher und immerhin neun Filme, die ins Kino kamen. Aber letztlich kennt man Paul Hogan doch nur in einer einzigen Rolle: als Michael J. "Crocodile" Dundee, den vielleicht etwas schlichten, aber umso herzlicheren Krokodiljäger aus dem australischen Outback. Am Dienstag (8. Oktober) wird Hogan 80.

Bei ihm weiß man das wenigstens genau. Als sein Alter Ego im Film bei den Aborigines-Ureinwohnern, die ihn aufgezogen haben, nach seinem Geburtstag fragt, bekommt er nur zur Antwort: "Im Sommer." Wann genau er geboren wurde, wer seine Eltern waren und warum er bei den Aborigines im menschenleeren Norden landete, erfährt man nie.