Der Grund, wieso René-Jean Page "Bridgerton" verließ

Hollywood Reporter berichtete unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen weiter, dass Page "sich auf seine aufkeimende Filmkarriere konzentrieren" wolle. Seine Agenten sollen denmach "mit Filmangeboten überflutet" worden sein.

Vom unbekannten Schauspieler zum Filmstar

Ein neues Projekt, in dem Page mitwirklen wird, ich auch schon bekannt. Bald wird der 31-Jährige an der Seite des britischen Komödienstars Hugh Grant (60, "Notting Hill") auf der Kino-Leinwand zu sehen sein. In der geplanten Verfilmung des Fantasy-Rollenspiels "Dungeons & Dragons" soll Grant den Hauptantagonisten - also den Bösewicht - verkörpern, wie die US-Branchenblätter Variety und Hollywood Reporter berichteten.

Neben Grant und Page werden auch US-Nachwuchsstar Sophia Lillis, Chris Pine ("Star Trek") und Michelle Rodriguez ("Fast & Furious") zur Besetzung stoßen. Auch Gerüchte, wonach Page Aussichten auf die Rolle des nächsten James Bond habe, wurden in letzter Zeit laut. Laut der britischen Zeitung The Mirror fühle er sich ob der Spekulationen "geschmeichelt". Ob er Daniel Craig als amtierenden Bond tatsächlich ablösen wird, bleibt aber abzuwarten.