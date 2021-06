Der eine Rat, den geschiedene Anna Faris ihrem 8-jährigen Sohn über die Ehe gibt

In der neuesten Folge ihres Podcasts "Anna Faris Is Unqualified" sprach sie nun mit Autorin Glennon Doyle über ihre Entscheidung, im Alter von 27 Jahren erstmals zu heiraten - vier Jahre hielt ihre Ehe mit Schauspieler Ben Indra damals. Die zweite mit Chris Pratt hielt acht Jahre, bis beide im Sommer 2017 die Trennung bekannt gegeben. Wenig später folgte die Scheidung. "Wir werden uns immer lieben, werden unsere gemeinsame Zeit immer schätzen und weiterhin den tiefsten Respekt füreinander empfingen", hieß es damals in der Erklärung der beiden.

"Nicht in den Zwanzigern"

Aus ihrer Beziehung ging Sohn Jack hervor, dem Faris heute in Bezug aufs Heiraten einen einzigen Ratschlag mitgibt: Es nicht in jungen Jahren zu tun. "Ich weiß nicht, ob das in gewisser Weise zu mürrisch oder gemein ist, aber wenn ich meinem achtjährigen Sohn eine Sache sagen könnte, an die er sich halten soll, würde ich ihn wirklich ermutigen, in seinen Zwanzigern nicht zu heiraten", so Faris, deren Ex Pratt mittlerweile Katherine Schwarzenegger das Jawort gegeben hat.

Die beiden wurden im August 2020 Eltern einer Tochter mit dem Namen Lyla Maria. "Er ist ein fantastischer Kerl" sagte Pratts Schwiegervater Arnold Schwarzenegger über ihn. Die beiden kämen sehr gut miteinander aus.