Darum hat "Ross Geller" David Schwimmer nie "Friends" gesehen

Eine Zeit lang habe er sogar auf das Intro-Lied "I'll be there for you" nicht gut reagiert. "Ich hatte es schon so oft gehört", sagte der 58-Jährige. Bei jedem Fernsehauftritt sei er mit dieser Musik vorgestellt worden.

David Schwimmer wurde mit seiner Rolle als "Dr. Ross Geller" in der US-Sitcom berühmt. In einigen Folgen führte er Regie. "Friends" dreht sich um das Leben einer Gruppe junger Freunde in New York. Die Serie wurde von 1994 bis 2004 in den USA produziert und in zig Ländern zum Fernsehkult.