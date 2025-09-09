Daniela Katzenberger: Wieso ihre 10-jährige Tochter High Heels trägt

Daniela Katzenbergers Tochter Sophia ist gerade mal 10 Jahre alt – und sorgte bereits für Aufsehen, als sie kürzlich auf dem roten Teppich der Basel Fashion Week High Heels trug und damit wie eine Mini-Version ihrer berühmten Mutter aussah. Das Styling (Sophie trug zu den High Heels ein gemustertes Kleid mit Lederjacke, außerdem schien sie geschminkt zu sein) löste online prompt einen Shitstorm aus. Doch Katzenberger (38) wehrt sich – auf die Katzenberg'sche Art.

Katzenbergers Mutterinstinkte infrage gestellt Die User in den sozialen Medien sind sich einig: das Styling ist für eine 10-Jährige unangemessen, manche werfen dem Reality-TV-Star vor, ihre Tochter "als Lolita" zu vermarkten. Auch wird Katzenberger vorgeworfen, ihrer Tochter keine Grenzen zu setzen. Sophie trägt mitunter auch, wie die Mama, künstliche Fingernägel, was den meistern Usern ebenso sauer aufstößt. Nur wenige Kommentare sind auf der Seite von Katzenberger.

"Weil ich eine Rabenmutter bin" Katzenberger wehrt sich in einer Videobotschaft gegen die harsche Kritik an sie als Mutter. "Also entweder bin ich zu locker oder die anderen zu spießig", fragt sich der "Natürlich blond"-Star. Im Clip gibt sie auch zu, dass sie selbt die High Heels für ihre Tochter gekauft habe. "Warum? Weil ich eine Rabenmutter bin", kommentiert Katzenberger scherzhaft ihre Entscheidung. Zudem trug Sophia laut Katzenberger die Schuhe nur zehn Minuten lang und findet die Aufregung deswegen übertrieben. "Ich glaube, die meisten, die am lautesten motzen, vergessen ganz oft, dass sie selber früher als Kinder auch die Stöckelschuhe von Mama mal angezogen haben zum Spaß."

Die TV-Blondine jedenfalls steht zum Styling ihrer Tochter. "Ich kann nicht Dinkelkekse predigen und selbst die Sahnetorte fressen", erklärt sie und meint damit: Dinge, die sie selbst tut, könne sie ihrer Tochter nicht verbieten, denn das sei scheinheilig. Diese Argumentation jedoch lassen User in den sozialen Medien nicht gelten. Sie als Erwachsene dürfe nun mal viele Dinge, die ein Kind nicht dürfe. "Du bist ihre Mutter und nicht ihre beste Freundin. Diese Verbote dienen zum Schutz deines Kindes", so ein Kommentar unter vielen.