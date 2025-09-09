Charlie Sheen: Von eigenem Vater bei Polizei angezeigt

Charlie Sheen (60) setzt sich in der Netflix-Doku "aka Charlie Sheen" und auch in seiner Autobiografie "The Book of Sheen" schonunglos mit seiner von Drogen, Sex und dem Ringen um Macht geprägte Vergangenheit auseinander. Im Rahmen der Promotour war er auch in der Sendung "Good Morning America" zu Gast. Dort erzählte er von seinem berühmten Vater Martin Sheen (85) und wieso er sich von ihm verraten fühlte.

Verstoß gegen Bewährungsauflagen Der Vorfall, von dem Sheen spricht, ereignete sich aufgrund seines früheren Drogenmissbrauchs, der mehr und mehr eskalierte. Nach einer Kokainüberdosis im Mai 1998 erlitt er einen Schlaganfall und stand unter Bewährung, weil er seine damalige Freundin Brittany Ashland körperlich angegriffen hatte. Papa Martin zahlte die Krankenhausrechnungen und zeigte seinen Sohn daraufhin bei der Polizei wegen Verletzung der Bewährungsauflagen an. Er sah darin die einzige Möglichkeit, seinen Sohn wachzurütteln, sagte Martin Sheen bereits in einem Interview aus 2018.

"Der größte Verrat" Im Interview mit "Good Morning America" fand Charlie Sheen deutliche Worte: "Es fühlte sich an wie der größte Verrat, den man erleben kann." Es hätte sehr lange Zeit gebraucht, um zu verstehen, dass sein Vater "aus Liebe" gehandelt hatte, so Sheen.