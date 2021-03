Cousin von Musiker Pharrell Williams in Virginia erschossen

Der US-Musiker Pharrell Williams trauert um seinen Cousin Donovon Lynch, der bei Schießereien im US-Staat Virginia ums Leben gekommen ist. In der Nacht auf Samstag hätten Polizisten in Virginia Beach auf ihrer Streife Schüsse gehört und acht Verletzte gefunden, teilte die örtliche Polizei am Samstag mit. Eine Frau sei am Tatort an Schussverletzungen gestorben. Kurz darauf hätten die Beamten in der Nähe weitere Schüsse gehört. Ein Polizist habe an dem zweiten Tatort einen Verdächtigen gestellt und erschossen. In welcher Form Lnych involviert war, ist unklar.