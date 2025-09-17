Collien Fernandes: Offene Worte über neues Leben nach Ehe-Aus

Vor rund einer Woche haben Moderatorin Collien Fernandes und Christian Ulmen nach vierzehn Jahren ehe ihre Trennung bekannt gegeben .

Beruflich geht es ebenfalls kraftgeladen weiter. Fernandes treibt die Kampagne "Leere Wiege = Volle Arbeitskraft?" voran, die sich für berufstätige Frauen, die eine Fehlgeburt erlitten haben, stark macht. Zuletzt absolvierte sie einen Auftritt in Stefanie Giesingers Podcast "G Spot", um über digitalen sexuellen Missbrauch zu sprechen. Vor wenigen Tagen präsentierte sie auf dem roten Teppich des Deutschen Fernsehpreises in Köln.

Am Rande der Veranstaltung gab sie der deutschen Zeitschrift Bunte zudem einen Einblick in ihr Leben nach der Trennung.

"Mir geht es gut", versicherte die Moderatorin. "Ich arbeite und lebe weiter, habe sogar ein neues Projekt." Auf die Frage, ob es ihr besser als vorher geht, räumte sie jedoch ein"Nein, aber es ist okay, wie es ist. Auch mit unserem Kind kriegen wir das gut hin."

Umzug nach Mallorca vor zwei Jahren

Erst vor zwei Jahren waren Fernandes und Ulmen, die eine gemeinsame Tochter haben, auf die spanische Ferieninsel Mallorca gezogen. Damals sagte Fernandes der Mallorca Zeitung, dass sich das Paar im Großraum Palma ein Haus gekauft habe.

Das hätten sie schon 2014 mal geplant, aber dann verworfen. Da ihnen auch in Potsdam, Berlin und Hamburg keine Bleibe wirklich gefallen habe, sei der spontane Gedanke gekommen: "Warum denn nicht nach Mallorca?" Auf der Insel stimme die "Work-Live-Balance". Jedenfalls fand sie das damals so.

Der Beziehung habe der Umzug aber offenbar kein Glück gebracht, titelte das deutschsprachige Mallorca Magazin.

Ulmen und Fernandes hatten 2011 geheiratet. Ihre Tochter kam ein Jahr später zur Welt.