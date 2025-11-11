Colin Firth: Ex-Frau offenbart nach Affäre heimliche Hochzeit mit neuem Partner
Colin Firths Ex-Frau Livia Giuggioli hat durchblicken lassen, dass sie und ihr langjähriger Freund Callum Grieve heimlich geheiratet haben.
Die Nachhaltigkeitsaktivistin deutete am Dienstag in einem Instagram-Post an, sich nach ihrer Scheidung von Firth erneut getraut zu haben - indem sie den schottischen Umweltschützer als "meinen Ehemann" bezeichnete.
Livia Giuggioli bezeichnet sich als "Grieve-Ehefrau"
Auch ihre Bio hat sie diskret aktualisiert und ihren neuen Familienstand nun entsprechend angepasst. Darin beschreibt sich die 56-Jährige als "Aktivistin für Umwelt und soziale Gerechtigkeit", "Giuggioli-Seele", "Firth-Mama" und "Grieve-Ehefrau."
22 Jahre lang waren der britisch-italienische Schauspieler Colin Firth ("Kingsman" oder "The King’s Speech") und Giuggioli verheiratet. Die beiden haben zwei gemeinsame, inzwischen erwachsene Söhne.
Im März 2018 wurden Affärengerüchte rund um Firths Ex-Frau laut. Der Mann, den sie wegen Stalkings verklagt hat, war eigentlich ihr Liebhaber. Gerichtsdokumente bestätigten, dass sie zwischen 2015 und 2016 mit einem italienischen Journalisten zusammen war.
2019 bestätigte das Management von Colin Firth Trennung. Er und Giuggioli seien in Freundschaft auseinander gegangen und "bleiben in ihrer Liebe für ihre Kinder verbunden", hieß es damals laut dailymail.co.uk.
