Colin Firth: Ex-Frau offenbart nach Affäre heimliche Hochzeit mit neuem Partner

Colin Firths Ex-Frau Livia Giuggioli hat durchblicken lassen, dass sie und ihr langjähriger Freund Callum Grieve heimlich geheiratet haben.

Die Nachhaltigkeitsaktivistin deutete am Dienstag in einem Instagram-Post an, sich nach ihrer Scheidung von Firth erneut getraut zu haben - indem sie den schottischen Umweltschützer als "meinen Ehemann" bezeichnete.

Livia Giuggioli bezeichnet sich als "Grieve-Ehefrau"

Auch ihre Bio hat sie diskret aktualisiert und ihren neuen Familienstand nun entsprechend angepasst. Darin beschreibt sich die 56-Jährige als "Aktivistin für Umwelt und soziale Gerechtigkeit", "Giuggioli-Seele", "Firth-Mama" und "Grieve-Ehefrau."