Colin Farrell: Trauriger Grund, warum er 21-jährigen Sohn in Langzeitpflege gibt

Collin Farrell gibt Sohn ins Pflegeheim

Jetzt gab der Schauspieler die Entscheidung bekannt, seinen 21-jährigen Sohn in einem Pflegeheim unterbringen zu wollen.

Im Gespräch mit dem Candis Magazine verriet der 48-Jährige, er und seine Ex-Freundin Kim Bordenave würden planen, James in Langzeitpflege zu geben. "Es ist schwierig, manche Eltern sagen: 'Ich möchte mich selbst um mein Kind kümmern.' Und das respektiere ich", erzählte Farrell über den Entschluss. "Aber meine größte Angst wäre: Was wäre, wenn ich morgen einen Herzinfarkt erleide und – Gott bewahre – James' Mutter Kim einen Autounfall hat – und James dann allein wäre?", so Farrell. "Dann ist er ein Mündel des Staates und wohin geht er? Wir könnten nicht mitreden."