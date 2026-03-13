2,5-Stunden-Programm: Cindy Crawford teilt ihre extravagante Morgenroutine

Topmodel Cindy Crawford hat offen über das Älterwerden gesprochen und verraten, dass sie Angst davor hatte, 50 Jahre alt zu werden. Die heute 60-Jährige gab an, dass es ihr zunächst schwer fiel, den 50er zu akzeptieren. Dem Magazin Du Jour erklärte Crawford 2017: "Für mich war es wirklich hart. 50 zu werden, war beängstigend. Ich war so lange das 20-jährige Model auf dem Cover der Vogue - oder 25, oder 30 - und jetzt wird das auf einmal meine Tochter. [...] Ich will meine 50er aber nicht damit verbringen, zu versuchen, dahin zurückzukommen, wo ich in meinen Dreißigern war."

Wie sich Cindy Crawford fit hält Fast zehn Jahre später steht die körperliche und geistige Fitness für Crawford immer noch an oberster Stelle. In einem Interview mit The Skinny Confidential im Jahr 2024 sagte sie: "Ich glaube, ein Teil der Gesundheit ist die psychische Gesundheit. Und psychisch gesund bleibt man, wenn man sich um sich selbst kümmert und sich wohl in seiner Haut fühlt." Daher stehen bei ihr auch regelmäßig Sport, Fastenkuren und noninvasive Beauty-Behandlungen auf dem Programm. Dazu mehr:

Noch bevor sie in den Tag startet, widmet sich Cindy Crawford, die am 20. Februar ihren 60er gefeiert hat, einer umfangreichen und extravaganten Morgenroutine, zu der unter anderem ein Jacuzzi-Bad, Rotlichttherapie und ein Besuch im eigenen Fitness-Studio gehören. Crawford teilte am Mittwoch auf Instagram jene Wellness- und Hautpflege-Gewohnheiten, die sie im Rahmen eines zweieinhalbstündigen Programms macht. "Ich liebe meine Morgenroutine – sie sorgt dafür, dass ich einen tollen Tag habe", schrieb die Ehefrau von Rande Gerber. Und so sieht das Prozedere aus: 6 Uhr morgens: Aufstehen und Stretching im Bett

6:05 Uhr: Trockenbürsten und Bibel-Audiobuch

6:30 Uhr: Gesichtsmassage mit Gua Sha

6:45 Uhr: Rotlicht-Kappe und BEMER-Behandlung, anschließend Rotlicht-Therapie für das Gesicht

7:00 Uhr: Ein Schuss Apfelessig

7:05 Uhr: Barfußspaziergang im Gras - zur Erdung

7:15 Uhr: Entspannen im Jacuzzi

7:30 Uhr: Noch ein Barfuß-Spaziergang

7:35 Uhr: Kaffee mit Collagen

7:50 Uhr: E-Mails-Checken

8:00 bis 8:30 Uhr: Fitness-Studio