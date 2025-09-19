Christine Neubauer und Sohn: Erster gemeinsamer Auftritt seit Versöhnung

Nach Jahren ohne Kontakt haben sich Schauspielerin Christine Neubauer und ihr Sohn Lambert Dinzinger jr. wieder angenähert. Erst vor wenigen Tagen machte Neubauer die Versöhnung öffentlich bekannt. "Ich bin superglücklich, denn ich habe zusammen mit meiner Mama meinen Sohn Lambert besucht, der seit zwei Jahren in Dubai lebt", erzählte die 63-Jährige der Zeitschrift Bunte. Auch Dinzinger jr. äußerte sich. "Die Vergangenheit liegt hinter uns, da sind wir uns einig", stellte er klar. Dazu mehr:

Nun folgte die nächste Überraschung: Das Mutter-Sohn-Gespann absolvierte beim von Heidi Klum organisierten "HeidiFest" seinen ersten gemeinsamen Auftritt in Jahren. Die "Germany's Next Topmodel"-Chefin lud am 18. September 2025 zahlreiche Gäste zu einer Oktoberfest-Party ins Münchener Hofbräuhaus. Auch Neubauer und Dinzinziger jr. folgten der Einladung und posierten Seite an Seite im Trachtenlook für die Fotografen (siehe Titelbild).