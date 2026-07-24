Chris Brown gesteht minderschweren Gewaltvorwurf in London

Der US-amerikanische R&B-Sänger Chris Brown hat sich in einem britischen Prozess nach einer Auseinandersetzung in einem Nachtclub eines minderschweren Vorwurfs schuldig bekannt. Der 37-Jährige räumte den Anklagepunkt zur Androhung oder Anwendung von rechtswidriger Gewalt ein, im britischen Strafrecht „affray“ genannt, wie die Nachrichtenagentur PA aus dem Gerichtssaal berichtete.

Die Anklage wegen Körperverletzung sowie zwei Anklagepunkte wegen des Besitzes einer Waffe (einer Flasche) an einem öffentlichen Ort sowie der versuchten schweren Körperverletzung wurden dagegen fallengelassen. Das Strafmaß soll am 26. Oktober verkündet werden. Der Sänger darf auf Kaution weiterhin das Land verlassen.

Die Tatvorwürfe in Großbritannien standen seit längerer Zeit im Raum. Hintergrund des seit längerem laufenden Strafverfahrens ist ein Vorfall im Londoner Nachtclub Tape im Stadtteil Mayfair im Februar 2023. Brown hatte die schwereren Vorwürfe bestritten.