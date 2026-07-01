„Ist ja mein Leben“: Charlotte Würdig geht nach Scheidung von Sido drastischen Schritt

Sechs Jahre nach ihrer Trennung von Rapper Sido kehrt die deutsche Moderatorin Charlotte Würdig zu ihrem Geburtsnamen zurück. Künftig trete sie wieder als Charlotte Engelhardt auf, sagte sie der Bild-Zeitung. Der Weg dahin erweise sich allerdings als langwierig: Das Standesamt verlange, dass sie den Namen zunächst ein Jahr lang als Künstlernamen führe, bevor die Änderung vollzogen werden könne. Ihren Ex-Mann mit bürgerlichem Namen Paul Würdig habe sie informiert.

Engelhardt betonte aber: „Es ist ja mein Leben. Also entscheide ich das ganz allein.“

Sido unterstützt Würdigs Entscheidung

Sido finde den Schritt sogar schön, sagte sie, auch weil so der Geburtsname ihres Vaters – der keine Söhne hat – zumindest in ihrer Linie weitergetragen werde. Auch ihre beiden gemeinsamen Söhne im Alter von zehn und fast 13 Jahren hätten die Neuigkeit gelassen aufgenommen. Ihren neuen, alten Namen trägt sie ab dem 30. Juni erstmals offiziell vor Publikum: Dann ist Charlotte Engelhardt als Moderatorin der RTL-Show „Bad Boyfriends - Jetzt wird abgerechnet“ zu sehen.

Darüber, wieder ihren Mädchennamen wieder anzunehmen, sagte Würdig gegenüber Gala: „Ich habe lange darüber nachgedacht. Ich mag den Namen Engelhardt einfach. Jetzt, wo ich wieder komplett in meinen Job eintauche, hatte ich Lust, wieder Engelhardt zu heißen. Und ich habe für mich festgestellt: Man kann trotzdem würdig geschieden sein, auch wenn man wieder seinen Mädchennamen trägt.“