Charlize Theron über ihren Vater: "Er hatte vor, uns umzubringen"
"Ich habe Erinnerungen, wie ich als ganz kleines Kind schwerst betrunkene Menschen sah und mich vor ihnen fürchtete. Leute, die besoffen auf dem Boden herumkrochen", sagt die südafrikanische Schauspielerin Charlize Theron in einem Interview mit der New York Times, als sie sich an ihre Kindheit erinnert.
Sie wuchs mit einem schwer alkoholkranken Vater auf, der meist in "ziemlich heftigem Zustand" zurückgekommen sei. "Meine Mutter war auch kein Mauerblümchen, die hat das nicht einfach hingenommen." So sei es immer wieder zu heftigen Streits gekommen, gefolgt von tagelangem Schweigen.
Eines Nachts eskalierte es derart, dass Therons Vater betrunken mit einer Pistole durch die Schlafzimmertür feuerte, wo sich Mutter und Tochter verbarrikadiert hatten. "Er hatte vor, uns umzubringen", so Theron.
Schlussendlich stürmte die Mutter aus dem Zimmer und erschoss den Vater. "Als ich den Schock überwunden hatte, wurde mir klar, dass sie mir das Leben gerettet hatte", reflektiert sie nun über die schreckliche Nacht.
Sie wollte abermals über diese Erfahrung sprechen, da dies "leider kein Einzelfall" sei und Frauen in diesen Situationen "sehr, sehr unfair" behandelt werden würde, da sie niemand wirklich ernst nehme.
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