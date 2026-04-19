Charlize Theron über ihren Vater: "Er hatte vor, uns umzubringen"

"Ich habe Erinnerungen, wie ich als ganz kleines Kind schwerst betrunkene Menschen sah und mich vor ihnen fürchtete. Leute, die besoffen auf dem Boden herumkrochen", sagt die südafrikanische Schauspielerin Charlize Theron in einem Interview mit der New York Times, als sie sich an ihre Kindheit erinnert.

Sie wuchs mit einem schwer alkoholkranken Vater auf, der meist in "ziemlich heftigem Zustand" zurückgekommen sei. "Meine Mutter war auch kein Mauerblümchen, die hat das nicht einfach hingenommen." So sei es immer wieder zu heftigen Streits gekommen, gefolgt von tagelangem Schweigen.