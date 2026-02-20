Stars

Charlize Theron wurde bei Fotoshooting angeschrien

Die Schauspielerin hat von unangenehmen Erlebnissen in ihrer Karriere berichtet.
20.02.2026, 16:13

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Charlize Theron

Bevor Charlize Theron (50) als Schauspielerin Fuß fasste, verdiente sie ihr Geld mit Modeln. Dass das nicht immer einfach war und sie sogar Situationen ausgesetzt war, wo klar Grenzen überschritten wurden, erzählte sie jetzt gegenüber dem "AnOther Magazine". 

So habe es zu Beginn ihrer Karriere einen Vorfall gegeben, wo sie "während eines Shootings etwa 15 Stunden lang angeschrien und beschimpft" wurde. Sie habe sich "einfach nicht wie ein Mensch gefühlt."

Charlize Theron über Leben als Single-Mom: Eine der gesündesten Entscheidungen

Diese Praktiken würden zwar besser werden, aber leider immer noch da sein. "Es sind vier Schritte vorwärts und 20 Schritte zurück, aber seit ich angefangen habe, haben wir auf jeden Fall schon viel erreicht. Man musste sich den Weg freikämpfen." 

Sie hatte dann Glück mit ihrem Agenten, der sie verschiedenen Filmemachern vorstellte. So kam sie dann zu ihren ersten Rollen.

Dennoch hatte sie erst vor Kurzem wieder eine Situation, die alles andere als angenehm war. "Kürzlich habe ich mit einem Fotografen gearbeitet, der aggressiv auf mich zuging, mich anfasste und mein Hemd zurechtzupfte. Ich musste etwas sagen", weiß sich die Schauspielerin aber mittlerweile zu wehren.

kurier.at, SW  | 

Kommentare