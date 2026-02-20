Charlize Theron wurde bei Fotoshooting angeschrien

So habe es zu Beginn ihrer Karriere einen Vorfall gegeben, wo sie "während eines Shootings etwa 15 Stunden lang angeschrien und beschimpft" wurde. Sie habe sich "einfach nicht wie ein Mensch gefühlt."

Bevor Charlize Theron (50) als Schauspielerin Fuß fasste, verdiente sie ihr Geld mit Modeln. Dass das nicht immer einfach war und sie sogar Situationen ausgesetzt war, wo klar Grenzen überschritten wurden, erzählte sie jetzt gegenüber dem "AnOther Magazine".

Diese Praktiken würden zwar besser werden, aber leider immer noch da sein. "Es sind vier Schritte vorwärts und 20 Schritte zurück, aber seit ich angefangen habe, haben wir auf jeden Fall schon viel erreicht. Man musste sich den Weg freikämpfen."

Sie hatte dann Glück mit ihrem Agenten, der sie verschiedenen Filmemachern vorstellte. So kam sie dann zu ihren ersten Rollen.

Dennoch hatte sie erst vor Kurzem wieder eine Situation, die alles andere als angenehm war. "Kürzlich habe ich mit einem Fotografen gearbeitet, der aggressiv auf mich zuging, mich anfasste und mein Hemd zurechtzupfte. Ich musste etwas sagen", weiß sich die Schauspielerin aber mittlerweile zu wehren.