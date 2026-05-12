Charlize Theron teilt seltene Fotos ihrer Töchter

Für Copyright-Hinweis öffnen/schließenOscar-Preisträgerin Charlize Theron ("Monster") ist es "The greatest honor of my life" - die größte Ehre ihres Lebens, Mama ihrer Töchter zu sein, wie sie auf Instagram zu gemeinsamen Fotos schreibt. Die Schauspielerin hält das Leben ihrer Kinder zum Großteil der Öffentlichkeit fern.

Theron hatte beide Mädchen als alleinstehende Frau adoptiert und sich bewusst für das Leben als Single-Mutter entschieden.