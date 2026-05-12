Charlize Theron teilt seltene Fotos ihrer Töchter
Für Copyright-Hinweis öffnen/schließenOscar-Preisträgerin Charlize Theron ("Monster") ist es "The greatest honor of my life" - die größte Ehre ihres Lebens, Mama ihrer Töchter zu sein, wie sie auf Instagram zu gemeinsamen Fotos schreibt. Die Schauspielerin hält das Leben ihrer Kinder zum Großteil der Öffentlichkeit fern.
Theron hatte beide Mädchen als alleinstehende Frau adoptiert und sich bewusst für das Leben als Single-Mutter entschieden.
"Gestern wollt ihr, dass ich mit euch kuschele, und jetzt schreit ihr mich an"
Leicht dürfte das Zusammenleben nicht immer sein: Theron leidet derzeit eigenen Worten zufolge unter ihren Töchtern. "Kaum komme ich zur Tür rein, werde ich fertiggemacht", erzählte die 50-Jährige kürzlich im Podcast "New Heights". Die elf und 14 Jahre alten Mädchen seien "zu hormonellen Albträumen" geworden, klagte Theron scherzhaft übertreibend. "Gestern Morgen wollt ihr, dass ich mit euch kuschele, und jetzt schreit ihr mich an, weil ich das Licht angemacht habe?" Theron sagte, dass dieses Verhalten ihren Adoptivtöchtern "im Leben sicher sehr zugutekommen" könnte – "aber ich weiß nicht, ob ich das überlebe".
Die in Südafrika geborene Schauspielerin spielte in Filmen wie "Mad Max: Fury Road", "Atomic Blonde", "Bombshell – Das Ende des Schweigens" und "Kaltes Land" mit. 2004 bekam sie für ihre Rolle in dem Film "Monster" den Oscar als beste Hauptdarstellerin.
Kommentare