Moderatorin Amira Aly fiel auf Betrugsmasche herein

Moderatorin Amira Aly berichtet auf Instagram, kürzlich auf eine Betrugsmasche hereingefallen zu sein. "Ich schäme mich so sehr für meine eigene Dummheit. Und ich dachte immer, wer ist so doof und glaubt so was", beginnt Aly ihre am Montag veröffentlichte Erzählung. Sie habe sich gemeinsam mit ihrer Mutter in Hannover befunden, als sie eine SMS aufs Handy bekam - von einer Nummer, die sie für jene ihres Kreditkartenanbieters hielt. Die Rede war darin von einer vermeintlichen Zahlung von 9.500 Euro an ein Kryptounternehmen, der sie widersprechen sollte, wenn sie diese nicht in Auftrag gegeben habe.

Optisch hat sich die Nachricht demnach nicht von den weiteren des Kreditkartenunternehmens unterschieden. "Der Chatverlauf war halt da, mit den ganzen Zahlungen, und ich hab trotzdem diese Nummer angerufen." Der Betrüger habe behauptet, ihr Smartphone sei gehackt worden, schildert Aly, die eigenen Angaben zufolge "alles geglaubt" hat, was die Person ihr sagte, in ihrem Video.

Schließlich riet der Täter, ihr Geld auf einen "Sicherheitsfonds" zu überweisen, was sie glücklicherweise nicht getan habe. Während des Gesprächs habe sie ihr Geld bereits "an eine andere Bank von mir" geschickt. Schließlich sperrte Aly noch ihr Online-Banking und setzte auf Anraten des betrügerischen Gesprächspartners noch ihr Smartphone zurück. Ein fataler Fehler, weil sie damit ohne ein zweites Telefon gänzlich den Zugriff auf ihr Handy verloren habe.