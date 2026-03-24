Sänger Charlie Puth und seine Ehefrau Brooke Sansone haben ihr erstes Kind, einen Sohn namens Jude, begrüßt. Der Sänger teilte die freudige Nachricht auf Instagram und enthüllte, dass Jude bereits am 13. März geboren wurde. Mit der Bildunterschrift "Hey Jude", eine Anspielung auf den berühmten Beatles-Hit, veröffentlichte der 34-Jährige mehrere emotionale Fotos des Neugeborenen.

Darauf zu sehen: der kleine Jude friedlich schlummernd, Puth beim Füttern seines Sohnes sowie die Hand des Babys auf einer Kette mit einem diamantbesetzten „J“-Anhänger. Auch Polaroid-Aufnahmen aus dem Krankenhaus veröffentlichte der frischgebackene Papa. Auffällig: Das Gesicht des Babys ist auf keinem der Fotos zu erkennen. Es scheint, dass das Paar – ähnlich wie Harry und Meghan – auf die Anonymität ihres Nachwuchses achtet.

Stolzer Papa spielt für Söhnchen am Klavier Brooke ergänzte in ihrer Instagram-Story, dass der Junge mit zweitem Vornamen "Crawford" heißt. Dazu postete sie ein Bild von Judes kleinem Fuß und schrieb dazu: "Meine gesamte Welt". Puth ergänzte die Feierlichkeiten mit einem TikTok-Video, in dem er seinem Sohn eine persönliche Interpretation von "Hey Jude" am Klavier vorspielte, was die persönliche Verbindung zur Beatles-Inspiration unterstrich.