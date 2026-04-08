Carolin Kebekus an Männer: Nehmt die Wut der Frauen mal ernst

Carolin Kebekus ist "positiv überrascht" von den Reaktionen vieler Männer auf die Vorwürfe von Moderatorin Collien Fernandes. "Mir fällt doch auf, dass sich viele Männer jetzt damit auseinandersetzen", sagte die Komikerin und Entertainerin am Mittwoch in Köln. "Sie machen sich Gedanken dazu, was sie anders machen können, oder kommen von selbst darauf zu sprechen, dass das vielleicht auch etwas mit Strukturen zu tun haben könnte."

"Okay, ich spreche jetzt nur über mein persönliches Umfeld – im Netz spielt sich gerade was ganz anderes ab. Aber ich denke schon, dass da jetzt auch positiv was ins Rollen gebracht worden ist", so Kebekus. Hintergrund der aktuellen Debatte über digitale Gewalt sind schwere Vorwürfe der Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes gegen ihren Ex-Partner, den Schauspieler Christian Ulmen, über die zuerst der Spiegel berichtet hatte. Sie wirft ihm etwa vor, Fake-Profile in ihrem Namen erstellt zu haben. Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung. Sein Anwalt Christian Schertz kündigte an, gegen die "initiale Berichterstattung" des Spiegels gerichtliche Schritte einzuleiten.